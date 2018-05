Argel cita antecessor para se defender de críticas no Inter O técnico Argel Fucks utilizou o retrospecto do seu antecessor, Diego Aguirre, para defender o seu trabalho à frente do Internacional, após o empate por 1 a 1 com Aimoré, em São Leopoldo, no último domingo, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. O treinador lembrou que sob o seu comando a equipe vem tendo um início de temporada superior ao do time de 2015.