Argel confirma escalação e projeta Inter 'ofensivo' contra o São José Após uma semana de mistério e treinos fechados, o técnico do Internacional, Argel Fucks, confirmou nesta sexta-feira o time que enfrentará o São José neste sábado, no estádio Passo D'Areia, pela semifinal do Campeonato Gaúcho. No jogo de ida, houve empate sem gols no Beira-Rio.