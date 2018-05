Argel define Alex como substituto de D'Alessandro no Inter A substituição que foi realizada no jogo de despedida de D'Alessandro do Internacional vai se repetir no primeiro compromisso do time após a transferência do meia argentino para o River Plate. Nesta sexta-feira, em treinamento no CT do Parque Gigante, o técnico Argel definiu que Alex herdou a vaga do ídolo do clube no meio-de-campo.