Argel é garantido na defesa do Cruzeiro O Cruzeiro terá novidade na zaga para a partida contra o Figueirense, neste sábado, às 18h10, no Mineirão, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Há aproximadamente dois meses e meio afastado do time principal, Argel retorna no lugar de Marcelo Batatais, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O zagueiro perdeu a posição de titular debaixo de intensas críticas da torcida. Nesta sexta-feira, ele recebeu elogios do técnico Paulo César Gusmão. ?É um profissional que em nenhum momento abaixou a cabeça. Em todos os treinamentos, mesmo que não fosse da equipe titular, ele sempre puxou fila, sempre demonstrou vontade e está tendo a oportunidade?, observou o treinador. PC Gusmão, porém, admitiu que não gostou da atuação do sistema defensivo do time no empate por 3 a 3 com o Vasco, na última rodada. ?Foram muitas falhas e falha que a gente mostrou que podiam acontecer e vieram a acontecer. Há essa necessidade realmente de uma experiência maior ali atrás?. O companheiro de zaga de Argel será Moisés, que volta após cumprir suspensão. O técnico celeste ainda não poderá contar com o volante Maldonado - servindo a seleção chilena - e o lateral-direito Maurinho, ainda afastado, em tratamento de uma lesão no joelho direito. O Cruzeiro ocupa a 13ª colocação na tabela de classificação, com 38 pontos.