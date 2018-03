Argel é um problema para o Palmeiras O Palmeiras vive um inferno astral e não está acertando em suas últimas ações. O clube trouxe de volta o zagueiro Argel, há três semanas, para que o jogador reforçasse o time, disputasse o Mundial de Clubes e saísse do ostracismo. Para nenhum dos lados, no entanto, o negócio foi bom. O Alviverde acabou "comprando" um problema. O jogador não recebe mais o mesmo tratamento dos companheiros e ainda não vem sendo aproveitado. O ambiente não está bom para ele, tanto que o presidente Mustafá Contursi aceita qualquer oferta para liberá-lo. O primeiro interessado é o Santos. O dirigente apenas o reintegrou porque não conseguiu contratar mais nenhum reforço e, também, porque estava pagando parte de seu salário. Quando deixou o clube, no início de março, após brigar com o então técnico do time, Marco Aurélio, fez declarações que atingiram o grupo. Contou que após o jogo com o Corinthians, pelo Paulista, em fevereiro, na concentração, em Jarinu, os jogadores passaram a noite bebendo, fumando e jogando cartas. Sua intenção era atingir Marco Aurélio, mas acabou se indispondo com os colegas. Ninguém fala em público, com medo de se comprometer, mas alguns não gostaram da reintegração de Argel ao elenco. "Ele não foi leal com os companheiros", afirmou um jogador que não quis se identificar. Outros preferem ser diplomáticos e garantir que estão dando apoio ao zagueiro. "Naquele momento, ele errou, mas pediu desculpas", comentou o volante Galeano, um de seus amigos. Argel não conta com a simpatia de todos. Pelo contrário. Aborreceu, e muito, o colombiano Muñoz. Durante o treino de segunda-feira, no Centro de Treinamento, o zagueiro deu uma entrada violenta no jovem atacante. Ele escapou das garras de Argel e não se machucou, mas não escondeu a revolta com a atitude do zagueiro. "Não gostaria de falar, mas a entrada foi forte, poderia ter me machucado. Ele não deveria ter feito aquilo, não é legal acontecer isso entre companheiros." Além da entrada, Argel o ameaçou com nova entrada, caso tentasse um drible. O zagueiro não quis comentar o fato. Está evitando a imprensa.