Argel elogia Inter após 1º vitória fora de casa: 'Convenceu'

Demorou quatro partidas, mas o Internacional finamente ganhou a primeira partida fora de casa sob o comando do técnico Argel Fucks no Brasileirão. No sábado à noite, fez 1 a 0 no Coritiba em pleno Couto Pereira. Com 37 pontos, o time entrou de vez na briga por um lugar no G-4 do torneio.

Mas, para o treinador, o mais importante foi ter deixado uma boa impressão. "Acho que a gente ganhou e convenceu. Foi por inteira justiça, pelo que a equipe jogou, pela atitude. A atitude que temos dentro de casa a gente trouxe para cá. A equipe que se propôs a jogar futebol", disse Argel em entrevista coletiva.

Diante do Coritiba, o Internacional procurou mais o jogo, atacou com regularidade e chegou ao gol com Vitinho. "Acho que a equipe fez uma grande partida, principalmente tática. Ganhamos no meio de campo, que é o coração da equipe. Colocamos o adversário em situação difícil."

Argel só lamentou o Inter não ter matado o jogo quando teve oportunidades. "Poderíamos, principalmente no segundo tempo, em um contra-ataque, ter matado o jogo. O mais importante é que a equipe foi concentrada, e o resultado é importantíssimo."