Argel esboça Inter com três volantes e Vitinho no ataque em Minas

O técnico Argel Fucks deixou encaminhada a escalação do Internacional para o duelo contra o Cruzeiro neste domingo, às 16 horas, no Mineirão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo marcará a estreia do treinador no comando do time gaúcho.

Neste sábado, em seu segundo dia de trabalho, Argel comandou uma atividade sem a presença de uma equipe adversária, na qual deu prioridade para a saída de bola, os cruzamentos e as finalizações. Nico Freitas esteve entre os volantes titulares, ao lado de Nilton e Rodrigo Dourado. O ataque teve a presença de Vitinho ao lado de Eduardo Sasha. Na parte final do treino, Anderson e Rafael Moura entraram na vagas de Nico Freitas e Vitinho.

Para a partida deste domingo, o Inter não contará com o meia D''Alessandro, que ainda se recupera de lesão. Também não terá Lisandro López, Wellington e Alex, que estão suspensos. A provável equipe que começará a partida terá: Alisson; William, Ernando, Juan e Geferson; Nico Freitas, Rodrigo Dourado, Nilton e Valdívia; Vitinho e Eduardo Sasha.

O Inter vem de uma vitória sobre o Fluminense por 1 a 0 e ocupa a 11ª colocação no Brasileiro com 24 pontos, três a mais do que o Cruzeiro, o 14º colocado. O time mineiro vive momento conturbado na competição. Depois de perder para o Joinville por 3 a 0 no meio da semana, o elenco foi recebido com protestos pelos torcedores em Belo Horizonte.