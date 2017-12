Argel esboça time do Inter e leva Marquinhos e Anderson para os EUA

Com a mesma base que terminou a última temporada, Argel escalou o time titular em um treino tático no CT do Parque Gigante com a seguinte formação: Muriel; William, Paulão, Ernando e Artur; Fernando Bob, Rodrigo Dourado, Anderson e D''Alessandro; Eduardo Sasha e Vitinho.

Durante a atividade, Argel fez algumas alterações na formação, entre elas as entradas dos recém-contratados Fabinho e Marquinhos, que inclusive marcou o seu gol durante o coletivo. Depois da atividade, ele recebeu a camisa de número 7 das mãos do vice de futebol Carlos Pellegrini.

Marquinhos, que estava no Cruzeiro, destacou que a primeira impressão do seu novo clube foi ótima. "Por estar chegando a um grupo novo, tenho que me entrosar o mais rápido possível. Isso a gente vai conquistando no dia a dia, nos treinamentos. Fui muito bem recebido pelos companheiros. Agora é importante trabalhar forte", comentou.

Animado, ele prometeu que o Inter vai lutar por todos os títulos em 2016. "É um desafio novo em um ano novo. Espero fazer grandes jogos aqui para ajudar a equipe. O mais importante é trabalhar com os companheiros para fazer um ano brilhante. Vamos em busca de todos os campeonatos. Sabemos que é difícil, mas é importante correr atrás para buscar os títulos", disse.

Com Valdivia em recuperação de uma grave lesão, Marquinhos deve lutar com Vitinho e Eduardo Sasha por uma vaga no setor ofensivo do Inter no início da temporada. E ele aposta na sua velocidade para ser aproveitado por Argel.

"A minha principal característica é a velocidade, ir para cima dos adversários em direção ao gol. É o que vou fazer durante os jogos e os treinamentos para ajudar nossos companheiros", garantiu.

Marquinhos está entre os relacionados por Argel para a disputa da Flórida Cup, assim como o meia Anderson, que desperta o interesse do futebol chinês. O time viaja neste domingo para os Estados Unidos, onde vai enfrentar o Bayer Leverkusen, na próxima quarta-feira, e o Fluminense, em 20 de janeiro.

Confira a lista de relacionados do Inter para a Florida Cup:

Goleiros: Alisson, Muriel, Jacsson e Keiller

Laterais: William, Gefferson, Artur, Kaike e Paulo Cezar

Zagueiros: Ernando, Alan, Paulão, Réver, Rodrigo Moledo, Jackson e Eduardo

Volantes: Rodrigo Dourado, Silva, Jair, Fernando Bob e Fabinho

Meias: D''Alessandro, Alex, Anderson, Alisson Farias, Marquinhos e Gustavo Ferrareis

Atacantes: Vitinho, Eduardo Sasha, Aylon, Andrigo e Bruno Baio.