Argel exalta chances criadas pelo Inter em tropeço: 'Só faltou o gol'

O Internacional não estreou bem na Copa Sul-Minas-Rio. Mesmo em casa, não passou de um empate sem gols diante do Coritiba, na última quarta-feira. O domínio do confronto, no entanto, foi todo colorado, e foi justamente por isso que o técnico Argel Fucks elogiou a atuação de seus comandados.

"De um modo geral fizemos uma boa partida. Só faltou o gol. Se a gente marca o gol, a história da partida seria bem diferente. Tivemos um bom volume de jogo. Estamos no caminho certo", declarou. "O mais importante é que fizemos alternância de jogadas toda hora, com os laterais subindo."

O Inter abusou do direito de perder gols diante do Coritiba. Muito em função da boa atuação do goleiro Wilson, mas também por conta da má pontaria dos atacantes colorados. Mesmo assim, os jogadores entoaram o discurso de Argel e também preferiram ressaltar os pontos positivos do confronto.

"Tivemos mais posse de bola e sempre perto do gol. Pena que a bola não entrou", comentou o atacante Vitinho. "Vamos seguir trabalhando para melhorar. Estamos recém começando a temporada", lembrou o zagueiro Réver.