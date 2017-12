Argel exalta postura competitiva do Inter em vitória sobre o Flu

O técnico Argel Fucks se declarou satisfeito com o desempenho do Internacional na vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, na última quarta-feira, em Fort Lauderdale, pela Florida Cup. Na sua visão, o time foi bastante competitivo diante do adversário carioca e mostrou evolução no aspecto técnico.

"Foi um jogo bem competitivo, contra um adversário de qualidade, o que é importante. Fizemos uma boa partida, pois conseguimos controlar o adversário e criamos oportunidades. Deixamos a equipe jogar mais tempo no segundo tempo para melhorar a parte física e técnica. Os jogadores entenderam a ideia. Formamos um time competitivo, com boa posse de bola e passe rápido", avaliou.

Antes do triunfo sobre o Fluminense, o Inter já havia disputado outro duelo nos Estados Unidos, o empate por 3 a 3 com o Bayer Leverkusen. Assim, mesmo reconhecendo que o time ainda precisa evoluir, o capitão D''Alessandro destacou que a equipe retornará ao Brasil sem ter sido derrotado.

"É claro que temos muito o que melhorar, mas jogos bem e acabamos o torneio invictos. Foi um jogo ríspido, mas conseguimos aguentar bem e mostrar o nosso futebol", disse o camisa 10.

Diante do Fluminense, o gol do Inter foi de Eduardo Sasha, que já havia deixado sua marca no duelo com o Leverkusen. E o jogador fez uma avaliação positiva da passagem do time pelos Estados Unidos. "Foram dias muito proveitosos. Todo mundo está de parabéns por ter se empenhado ao máximo. Agora é dar sequência ao trabalho em Porto Alegre", projetou.

Após a participação na Florida Cup, o Inter volta ao Brasil para finalizar a preparação para o início da temporada. O primeiro compromisso por uma competição do time será na próxima quarta-feira, em casa, diante do Coritiba, pela Copa Sul-Minas-Rio.