Argel fecha treino e evita confirmar retorno de Anderson no Inter O técnico Argel resolveu fazer mistério às vésperas do duelo do Internacional contra o São Paulo-RS, pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho. Nesta quinta-feira, ele fechou o treino e se esquivou de confirmar o retorno do meia Anderson ao time. O jogador é a única dúvida para o jogo de domingo, no Beira-Rio.