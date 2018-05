Argel minimiza dificuldade do Inter para assegurar vitória

"Futebol é assim, estou aqui há 30 anos e sei como funciona. Às vezes você faz um gol no início ou só no final. Futebol só termina quando o juiz apita", declarou o treinador do Inter, que finalizou mais de 30 vezes diante do Ypiranga, mas sofreu com a má pontaria e as boas defesas do goleiro adversário.

Questionado sobre uma suposta falta de variação tática do Inter, Argel garantiu que tem utilizado o time de diferentes modos nos últimos compromissos. "Discordo quando vocês dizem que o Inter só joga em um sistema. Não me apego a um sistema, uso vários sistemas. Em oito meses, já jogamos com losango, quadrado. Tenho as peças para jogar de acordo com o adversário, ou se for em casa, fora. A gente tem isso e está usando", afirmou.

Com a vitória, o Inter chegou aos quatro pontos, em quinto lugar no Campeonato Gaúcho. O time volta a jogar na próxima quinta-feira, às 19h30, diante do Passo Fundo, no Beira-Rio, pela terceira rodada.