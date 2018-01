Argel deixa Lisandro no 3º time do Inter e aposta em garoto de 17 anos

O status do atacante Lisandro Lopez no Internacional mudou drasticamente com a saída do técnico Diego Aguirre do clube. Antes um dos titulares da equipe gaúcha, o jogador argentino foi relegado ao terceiro time, ao menos em treinamento realizado nesta terça-feira no CT do Parque Gigante.

Como os titulares na vitória sobre o Atlético Paranaense fizeram apenas exercícios físicos na academia, o técnico Argel aproveitou para comandar um coletivo envolvendo os reservas e alguns jogadores do time B. E o ataque dos suplentes não contou com Lisandro López, sendo formado por Rafael Moura e Milla, de apenas 17 anos.

Os reservas foram escalados com: Muriel; William, Réver, Juan e Zé Mário; Silva, Wellington, Anderson e Alex; Milla e Rafael Moura. Já a outra equipe teve a seguinte formação: Dida; Junio, Eduardo, Alan Costa e Artur; Sandro, Nicolás Freitas, Alisson Farias, Taiberson e Gustavo Ferrareis; Lisandro López.

Nesta quarta-feira, o Inter volta a treinar no seu CT, antes de viajar para o interior paulista, pois na quinta-feira vai encarar o Ituano no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O time gaúcho venceu o primeiro duelo por 2 a 0 e está próximo de garantir a sua passagem às quartas de final.

Após encarar o Ituano, o Inter não voltará para Porto Alegre, viajando na sexta-feira para Florianópolis, palco do duelo com o Figueirense, marcado para o domingo e válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.