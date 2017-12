Argel pode voltar para o Santos O zagueiro Argel pode ser o primeiro reforço do Santos para 2002. O jogador, atualmente no Benfica, arrumou uma grande confusão no treino desta segunda-feira do time português: brigou com os companheiros Simão Sabrosa e Hugo Porfírio e discutiu com o técnico Jesualdo Ferreira. Não é a primeira vez que ele arruma confusão em Portugal. Quando jogava no Porto, em 99, Argel discutiu com o presidente do clube para forçar sua transferência para o Palmeiras. Os jogadores santistas se reapresentam na quarta-feira.