Argel promete ser ?outro? no Palmeiras O Palmeiras recebeu nesta quinta-feira o reforço do zagueiro Argel. Ele apresentou-se na Academia de Futebol e foi reintegrado ao grupo depois de dois meses afastado por causa de um desentendimento com o ex-treinador Marco Aurélio. O jogador chegou deixando claro alguns pontos: não está arrependido pela confusão, mas vai mudar de comportamento fora do campo. O retorno já vinha sendo negociado há 10 dias. Mas somente no fim da tarde de quarta-feira, o diretor de Futebol, Américo Faria, telefonou para o jogador, em Porto Alegre, para pedir que esse se apresentasse no clube nesta quinta-feira, às 10 horas, quando participaria de uma reunião com a diretoria e o técnico Celso Roth. "Eles me falaram que tudo estava superado e que eu iria me juntar ao elenco", afirmou Argel. "Não perguntei nada e apenas escutei. Nosso encontro durou só 10 minutos." Argel deixou a equipe depois de ter feito declarações consideradas ofensivas. Ele chegou a dizer que os atletas e membros da comissão técnica, na oportunidade comandada por Marco Aurélio, participavam de churrascos durante o período de concentração em Jarinu. A confraternização seria regada a cerveja. As palavras do zagueiro criaram um clima desagradável entre todos os escalões do Palestra Itália, o que culminou no afastamento do defensor. Apesar da reintegração do jogador, o técnico Celso Roth ainda não confirmou se vai contar com Argel na segunda fase da Taça Libertadores da América. O clube tem até segunda-feira para fazer mais duas inscrições. Uma delas será a do lateral-direito Arce. A segunda depende da negociação envolvendo o meia Juninho Pernambucano, atualmente sem clube. Apesar do treinador ter pedido a volta do zagueiro logo que chegou ao Palmeiras, caso o ex-jogador do Vasco acerte o contrato, será dele a vaga. "Não estou preocupado com isso. Eles estão pagando meu salário e pronto", reagiu Argel. "Utilizá-lo ou não depende apenas de minha opção", sentenciou Roth.