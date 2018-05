Argel reconhece atuação ruim do Inter contra o Passo Fundo Embora o Internacional tenha conquistado a sua primeira vitória neste Campeonato Gaúcho ao bater o Passo Fundo por 2 a 1, na noite de quinta-feira, no Beira-Rio, o técnico Argel Fucks não ficou satisfeito com a atuação da equipe colorada, que anteriormente havia estreado na competição com um empate por 0 a 0 com o São José.