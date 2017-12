Argel repete time para a estreia do Inter no Campeonato Gaúcho O Internacional vai estrear no Campeonato Gaúcho, domingo, contra o Ypiranga, com a mesma formação que atuou diante do Coritiba, quarta-feira, no primeiro jogo do clube pela Copa Sul-Minas-Rio. Nesta sexta-feira, o técnico Argel comandou treinamento no CT do Parque Gigante e indicou que pretende repetir a escalação utilizada no meio de semana.