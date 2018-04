Argélia escolhe Sorocaba e fecha lista de cidades-sede para a Copa do Mundo

SÃO PAULO - A seis meses da Copa do Mundo, já estão definidas todas as cidades-sede das seleções que irão participar do torneio no Brasil. Nesta terça-feira, a Argélia fechou a lista das 32 seleções, ao escolher Sorocaba, no interior de São Paulo, para hospedar sua delegação. A equipe vai realizar os seus treinamentos no CT do Atlético Sorocaba, time que vai disputar a Série A1 do Paulistão.

Além dos africanos, quem também definiu nos últimos dias onde ficar foi o Equador. A delegação da equipe ficará em Viamão, cidade localizada há 24 km de Porto Alegre. São Paulo é o local que vai abrigar o maior número de seleções. No total, são 15 equipes que irão ficar entre o litoral, a metrópole e o interior do Estado. Dentre as delegações, apenas os Estados Unidos ainda não definiram o Centro de Treinamento em que sua equipe irá treinar.

Jogando em casa, o Brasil vai fazer sua preparação na Granja Comary, em Teresópolis. Primeira seleção rival, a Croácia ficará hospedada em Salvador. Completando o Grupo A, o México vai ficar em Santos, enquanto os camaroneses estarão em Vitória. A Fifa havia aprovado 83 locais para a preparação das seleções. A maioria resolveu esperar o sorteio dos Grupos da Copa antes de confirmarem seus locais de preparação para a Copa do Mundo.

Confira as cidades em que as seleções ficarão hospedadas

Grupo A

Brasil - Rio de Janeiro (RJ)

Croácia - Salvador (BA)

México - Santos (SP)

Camarões - Vitória (ES)

Grupo B

Espanha - Curitiba (PR)

Holanda - Rio de Janeiro (RJ)

Chile - Belo Horizonte (MG)

Austrália - Vitória (ES)

Grupo C

Colômbia - Cotia (SP)

Grécia - Aracaju (SE)

Costa do Marfim - Águas de Lindoia (SP)

Japão - Itu (SP)

Grupo D

Uruguai - Sete Lagoas (MG)

Costa Rica - Santos (SP)

Inglaterra - Rio de Janeiro (RJ)

Itália - Mangaratiba (RJ)

Grupo E

Suíça - Porto Seguro (BA)

Equador - Viamão (RS)

França - Ribeirão Preto (SP)

Honduras - Porto Feliz (SP)

Grupo F

Argentina - Belo Horizonte (MG)

Bósnia - Guarujá (SP)

Nigéria - Campinas (SP)

Irã - São Paulo (SP)

Grupo G

Alemanha - Santa Cruz de Cabrália (BA)

Portugal - Campinas (SP)

Gana - Maceió (AL)

Estados Unidos - São Paulo (SP)

Grupo H

Bélgica - Mogi das Cruzes (SP)

Argélia - Sorocaba (SP)

Rússia - Itu (SP)

Coreia do Sul - Foz do Iguaçu (PR)