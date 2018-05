Argélia está satisfeita com seu grupo na Copa do Mundo O técnico da seleção argelina, Rabah Sadane, considerou que o grupo no qual sua seleção foi incluída após o sorteio para a Copa do Mundo da África do Sul é "difícil", mas "factível", enquanto o capitão Yazid Mansouri, estimou que o time têm "verdadeiras possibilidades" de passar para a fase seguinte.