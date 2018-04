Argélia se recupera e derrota Mali na Copa Africana

Com o triunfo, a Argélia está na segunda colocação na chave, com três pontos e saldo negativo de dois gols. Já Mali está na terceira colocação da chave, com um ponto e saldo negativo de um gol. Angola e Malavi se enfrentam ainda nesta quinta-feira.

Pressionada pelo derrota por 3 a 0 para Malavi na estreia, a Argélia foi mais ofensiva no primeiro tempo e abriu o placar aos 43 minutos. Em cobrança de falta, Karim Ziani cruzou e Rafik Halliche, de cabeça, colocou sua equipe em vantagem. No segundo tempo, Mali contou com Kanouté, que iniciou a partida no banco de reservas, mas não conseguiu empatar o duelo. Assim, ficou em situação complicada na Copa Africana de Nações.