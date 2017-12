Argélia só empata e é eliminada da Copa Africana; Senegal e Tunísia avançam

Uma das principais favoritas ao título, a seleção argelina decepcionou e foi eliminada da Copa Africana de Nações na fase de grupos. A confirmação da queda veio nesta segunda-feira, com o empate por 2 a 2 diante de Senegal na cidade de Franceville, no Gabão. Os senegaleses já estavam classificados e viram a Tunísia conseguir a outra vaga da chave ao derrotar Zimbábue por 4 a 2, em Libreville.

Com os resultados, Senegal terminou na ponta do Grupo B, invicto e com sete pontos. Na sequência, aparece a Tunísia, com seis pontos e também garantida na próxima fase. Os decepcionantes argelinos terminaram em terceiro, com somente dois pontos, enquanto Zimbábue foi o lanterna, com um.

Com nomes como Bentaleb, Brahimi, Slimani e, principalmente, Mahrez, a Argélia era encarada como uma das maiores forças desta Copa Africana e tentava repetir o feito de 1990, quando conquistou seu único título. No entanto, deixa o torneio com uma péssima campanha, sem nenhuma vitória e apenas dois empates, contra Senegal e Zimbábue.

Nesta segunda, a seleção precisava vencer e torcer por um tropeço da Tunísia. Por isso, foi para cima e abriu o placar aos 10 minutos de jogo, com o artilheiro Slimani, do Leicester. Pape Kouli Diop empatou para Senegal ainda no primeiro tempo. No início da etapa final, Slimani, novamente, e Moussa Sow marcaram, selando o empate final.

Se o resultado resultou na queda da Argélia, confirmou a força de Senegal, outra equipe que entrou no torneio como uma das favoritas e, assim, avançou com a melhor campanha da chave. Agora, vai em busca de seu primeiro título na Copa Africana, já que tem a decisão em 2002 como melhor resultado.

TUNÍSIA VENCE

Na outra partida da chave, a Tunísia fez seu dever e bateu a frágil equipe do Zimbábue para confirmar a vaga. A seleção tenta seu segundo troféu no torneio, o primeiro desde 2004, e avançar à sua quarta final - foi vice-campeã em 1965 e 1996.

A Tunísia praticamente selou a classificação nesta segunda ao abrir 3 a 0 antes dos 40 minutos de jogo. Sliti, Msakni e Khenissi marcaram. Musona diminuiu pouco depois, mas ainda no primeiro tempo, Khazri fez o quarto dos tunisianos. Na etapa final, Zimbábue ainda marcou o segundo, com Ndoro, mas parou por aí.

Com os resultados, os primeiros confrontos de quartas de final da Copa Africana já estão definidos. Senegal vai encarar Camarões, segundo colocado do Grupo A. Já a Tunísia terá pela frente a surpreendente seleção de Burkina Fasso, que liderou a chave A do torneio.