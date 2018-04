Argélia vence na prorrogação e vai à final

Depois de eliminar a badalada Costa do Marfim, que será adversária do Brasil na Copa do Mundo da África do Sul, a Argélia espera agora a definição de seu adversário. Será Egito ou Camarões, que se enfrentam nesta segunda-feira.

A partida deste domingo começou movimentada, com a Costa do Marfim pressionando. Logo aos três minutos do primeiro tempo, depois de confusão na área, Kalou chutou para abriu o placar para os marfinenses.

Em vantagem, a Costa do Marfim continuou dominando o jogo. A Argélia tinha dificuldades para chegar ao gol adversário, mas conseguiu empatar aos 39 minutos do primeiro tempo, quando Matmour pegou uma sobra na entrada da área.

Quando o jogo parecia encaminhar-se para a prorrogação, a Costa do Marfim conseguiu marcar um gol aos 44 minutos do segundo tempo, com Keita. Mas a Argélia reagiu imediatamente: aos 46, Bougherra cabeceou sozinho e empatou a partida.

Na prorrogação, a Argélia marcou seu gol logo aos dois minutos. Ziani Yanis cruzou da esquerda e Bouazza, sozinho, marcou de cabeça. A Costa do Marfim chegou a empatar nos acréscimos, com Kolo Touré, mas o árbitro marcou impedimento e anulou o lance. Assim, os argelinos comemoraram a vitória e a classificação.