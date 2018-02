Argentina ainda procura o time ideal Enquanto Parreira praticamente já definiu os titulares do Brasil para a Copa de 2006, o técnico José Pekerman ainda procura o time ideal para a Argentina no Mundial da Alemanha. Em primeiro lugar das Eliminatórias e com a vaga já garantida, os argentinos enfrentam o Peru, domingo, em Buenos Aires. ?Prefiro deixar as portas abertas da seleção, o maior tempo possível?, revelou Pekerman, que assumiu o cargo de técnico da Argentina em setembro de 2004. ?Ainda não encontramos o time ideal e vamos continuar buscando durante o tempo que nos resta até o Mundial.? Sob o comando de Pekerman, alguns jogadores parecem já ter garantido a condição de titular da seleção argentina. É o caso do ala Sorín e do meia Riquelme. Mas o técnico tem feito um rodízio grande no time e ainda tem desfalques importantes, como o volante Mascherano e o zagueiro Heinze, ambos contundidos - os dois também tinham presença certa na equipe. No jogo deste domingo, contra o Peru, Pekerman deve apostar no seguinte time: Abbondanzieri; Coloccini, Ayala e Milito; Demichelis, Kily González, Riquelme, Aimar e Sorín; Galletti e Crespo. Depois, na quarta-feira, a Argentina encerra sua participação nas Eliminatórias contra o Uruguai, em Montevidéu, quando o técnico promete armar, mais uma vez, uma equipe diferente.