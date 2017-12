Argentina: amistoso para fechar grupo Com o passaporte carimbado para a Copa da Alemanha, a Seleção Argentina começa a fechar seu elenco para 2006. Essa é a intenção do técnico Jose Perkerman para o amistoso desta quarta-feira com a Hungria, em Budapeste, que será transmitido ao vivo pelo SporTV, a partir das 12h30. "Já temos a base, formada por 25 a 30 jogadores. Eles formarão o time para a Copa da Alemanha", disse o treinador. "Esta partida servirá para ajudar na definição do nosso elenco." A expectativa é que Lionel Messi, do Barça, a nova estrela do futebol argentino, participe do confronto. Pekerman garantiu não haver qualquer pressão para que ele atue. "Se o duelo pedir, ele jogará." O futebol húngaro ainda vive das lembranças de Puskas, vice-campeão na Copa de 54. O lendário craque da Hungria está há quatro anos sofrendo de Alzheimer e sem condições financeiras de sustentar o tratamento. Domingo passado, o Real Madrid fez em Budapeste uma partida para arrecadar fundos para a família do ex-jogador. Espanha e Uruguai também se encontram em amistoso internacional. O jogo será na Espanha, e o SporTV transmite a partir das 17h (horário do Brasil). Raúl e Morientes voltam a se encontrar no comando de ataque espanhol. Pelo menos foi assim que o técnico Luís Aragonés preparou o time no treinamento desta terça-feira pela manhã. O goleiro Reina ocupará a vaga de Casillas, machucado. Às 15h30, a ESPN Brasil mostra Holanda e Alemanha: o encontro de dois técnicos que foram craques: Klinsmann, da Alemanha, e Van Basten, da Holanda. E o brasileiro Thiago Silva, ex-Palmeiras, estréia na Seleção da Bulgária, que enfrenta a Turquia. A lista completa de amistosos nesta quarta-feira é: Hungria x Argentina; Estônia x Bósnia; Noruega x Suíça; Marrocos x Togo; Bulgaria x Turquia; Angola x Cabo Verde; Jordânia x Armênia; Dinamarca x Inglaterra; Suécia x República Tcheca; Bélgica x Grécia; Holanda x Alemanha; Áustria x Escócia; Irlanda x Itália; País de Gales x Eslovênia; Senegal x Gana; França x Costa do Marfim; Croácia x Brasil; Espanha x Uruguai; Islândia x África do Sul; Portugal x Egito; Malta x Irlanda do Norte; e Paraguai x El Salvador.