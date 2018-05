Argentina anuncia amistoso com Haiti em La Bombonera antes de viagem para a Copa

A Argentina anunciou nesta terça-feira seu último amistoso em terras locais antes de viajar para a Copa do Mundo da Rússia. A seleção do técnico Jorge Sampaoli vai encarar no dia 29 de maio o Haiti. O palco do confronto será o tradicional estádio de La Bombonera.

+ Confira o noticiário da Copa da Rússia

A confirmação do jogo foi dada pela Associação do Futebol Argentino (AFA). Nas últimas semanas, era dada como certa a Nicarágua como adversário no amistoso, mas a crise política que atravessa este país se tornou um obstáculo para o acerto com os argentinos.

Para o amistoso, a Argentina já contará com o elenco disponível para a Copa do Mundo. Afinal, logo após a partida, a delegação viaja para Barcelona, onde inicia a preparação para o torneio. No dia 9 de junho, a seleção fará um amistoso contra Israel, em Jerusalém.

No dia seguinte, os argentinos embarcam rumo a Moscou. A seleção está no Grupo D do Mundial, com Islândia, Croácia e Nigéria. A estreia na competição será no dia 16 de junho, diante dos islandeses, em Moscou.