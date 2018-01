Argentina aposta em Messi na Sub-20 Depois de duas brilhantes atuações, o jovem Lionel Messi, de 17 anos, deve ser nesta segunda-feira titular da Argentina contra o Peru, às 22 horas (de Brasília), no estádio Paloalto, em Manizales (Colômbia), para ajudar sua seleção a garantir vaga na fase final do Sul-Americano Sub-20. Messi foi o destaque das vitórias sobre Venezuela (3 a 0) e Bolívia (4 a 0), quando saiu do banco de reservas e marcou dois gols em cada confronto. Diante dos peruanos, o técnico Hugo Tocalli deve dar oportunidade na equipe principal ao atacante do Barcelona, da Espanha. "É provável que isso aconteça", desconversou o treinador, quando perguntado sobre as chances da escalação de Messi. Líderes do grupo A do Sul-Americano com seis pontos, ao lado da Colômbia, os argentinos querem manter os 100% de aproveitamento, mas podem se classificar até com um empate. Para os peruanos, o confronto é decisivo, já que estrearam com derrota por 1 a 0 para os colombianos. O goleiro José Carvallo foi o destaque do time no primeiro jogo, com grandes defesas que evitaram uma goleada. Decisão - Também pelo grupo A, em Manizales, a Bolívia faz jogo de vida ou morte diante da Venezuela, às 18 horas (de Brasília). Com duas derrotas em duas partidas, os bolivianos estarão eliminados se perderem novamente. O estado emocional parece ser o principal problema do elenco. Depois da goleada sofrida para a Argentina, o técnico Walter Roque deixou o estádio nervoso, sem dar entrevistas. Os três pontos também são fundamentais para os venezuelanos, que foram derrotados pela Argentina, em sua única apresentação. Os quatro melhores colocados na fase final representarão a América do Sul no Mundial Sub-20 da Holanda, em junho.