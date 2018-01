Argentina aposta em Tevez no Pré-Olímpico É com total confiança em seu principal astro, o atacante Carlos Tevez, que a seleção da Argentina faz sua estréia no Torneio Pré-Olímpico do Chile contra o Peru, comandado pelo brasileiro Paulo Autuori, que também é o treinador do time principal daquele país. O jogo será nesta quinta-feira, às 23h10, em Coquimbo, 465 quilômetros a noroeste de Santiago. Apesar de ser apontado como um dos principais destaques da Argentina, que é comandada pelo técnico da seleção principal, Marcelo Bielsa, Tevez mantém a humildade. "O mais importante nesta seleção é a equipe", afirma o jogador que deverá atuar ao lado de dois outros atacantes, César Delgado (Cruz Azul, do México) e Mauro Rosales (Newell?s Old Boys). A postura é acompanhada por outros jogadores da equipe argentina. "Não somos favoritos", disse o lateral Clemente Rodríguez (Boca Juniors). "Somos sim uma equipe importante que vêm em busca de um objetivo." Bielsa admitiu que o Peru é o adversário mais forte da chave e preferia não enfrentá-lo na estréia. Apesar do favoritismo adversário, Paulo Autuori não se abala. "Iremos sem medo nem fantasmas na hora de enfrentar cada compromisso." Na partida preliminar, Colômbia e Equador, outros dois integrantes do grupo B, são promessa de encontro equilibrado. A arbitragem será do brasileiro Paulo César Oliveira. A seleção Sub-23 da Colômbia quer manter o padrão de suas equipes Sub-20 e Sub-17. Em seus respectivos mundiais, a primeira ficou em terceiro lugar e a segundo em quarto. Já o técnico equatoriano José Jacinto Vega, aposta em uma boa atuação do atacante Roberto Mina (Huracán, da Argentina).