Argentina aposta na liderança A Argentina quer aproveitar a boa chance diante da Venezuela, em Buenos Aires, para encerrar 2005 como líder das Eliminatórias Sul-Americanas. Para tanto, precisa confirmar o favoritismo, marcar os 3 pontos e torcer para que o Brasil, 1 ponto à frente na tabela de classificação, não derrote o Equador, em Quito. Os jogadores e a comissão técnica acreditam que o primeiro lugar daria mais confiança e tranqüilidade ao grupo para a seqüência do trabalho. Afinal, ficar acima de seu maior rival do continente é sempre motivo de satisfação para o povo. Principalmente depois de ter perdido o título da Copa América para os reservas do Brasil. Os argentinos, contudo, acreditam que, ao contrário do que ocorria no passado, não podem contar com a vitória antes da hora diante da Venezuela, que evoluiu nos últimos anos. Os venezuelanos dividem a 4.ª colocação com Equador e Chile, com 13 pontos. "A Venezuela tem vários jogadores que competem em ligas estrangeiras, cresceu bastante e não tem nada a perder contra a gente", afirmou o meia Santiago Solari, do Real Madrid. "Temos de respeitar a Venezuela, mas queremos a vitória para chegar à liderança", enfatizou o goleiro Abbondanzieri.