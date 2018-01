Argentina arrasa Paraguai no Sub-20 A garotada da seleção argentina continua arrasando no Campeonato Mundial Sub-20. Nesta quinta-feira, em Buenos Aires, os donos da casa deram um show e golearam o Paraguai por 5 a 0. No domingo, os argentinos fazem a final do torneio contra Gana, que eliminou o Egito na outra semifinal, com uma vitória por 2 a 0. Com um futebol de toques rápidos e envolventes, os argentinos não deram chances aos paraguaios, assim como têm feito durante todo o Mundial. O Paraguai estava mais preocupado em marcar e, se possível, explorar os contra-ataques. Mas acabou sendo goleado mesmo assim. A festa dos argentinos começou aos 17 minutos do primeiro tempo, quando Saviola recebeu na entrada da área, livrou-se dos marcadores e chutou forte: 1 a 0. A defesa paraguaia não conseguia acompanhar a velocidade do ataque adversário. Seis minutos depois, a Argentina ampliou, novamente com Saviola. Foi o seu 10º gol no campeonato - é o artilheiro isolado. O terceiro gol argentino foi de Romagnoli, encobrindo o goleiro com um belo toque, aos 41 minutos. No segundo tempo, Alessandro, aos 7, e Herrera, aos 24, completaram a goleada dos donos da casa, grandes favoritos na decisão contra Gana.