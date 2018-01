Argentina avança no Mundial Sub-17 A seleção da Argentina venceu Mali por 2 a 1, na morte súbita, e garantiu vaga nas semifinais do Mundial Sub-17, que está sendo disputado em Trinidad e Tobago. Os argentinos irão disputar a classificação para a final do torneio com a França, que eliminou o Brasil no domingo. No jogo desta segunda-feira, Mali saiu na frente, com o gol de Dissa Diarra aos 35 minutos do primeiro tempo. Pouco antes, o argentino Maximiliano López já tinha perdido um pênalti. Mas o empate saiu rápido: aos 38, Gonzalo Rodríguez fez 1 a 1. Na prorrogação, a Argentina conseguiu a vitória aos seis minutos, quando Mauro Fanari garantiu os 2 a 1.