Argentina bate o Peru no sufoco A Argentina venceu o Peru por 2 a 0, na noite deste domingo, no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, depois de encurralar o adversário no campo de defesa durante boa parte do jogo. A retranca peruana só foi quebrada aos 36 minutos do segundo tempo com um pênalti sofrido por Leonel Messi, que Riquelme cobrou com categoria. Nos acréscimos, o corintiano Carlitos Tevez, que entrou no segundo tempo, invadiu a área pela direita e cruzou; o zagueiro Guadalupe se atrapalhou e acabou marcando contra. O resultado deixou a Argentina, classificada para a Copa do Mundo com quatro rodadas de antecedência, a um empate do título simbólico de campeã das Eliminatórias Sul-Americanas. Ela é líder com 34 pontos, três à frente do Brasil. O Peru é o nono, com 15 pontos. Na próxima quarta-feira, os argentinos enfrentam o Uruguai, em Montevidéu. Os peruanos recebem a lanterna Bolívia em Lima.