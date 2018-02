Argentina bem próxima da Copa 2006 A Argentina venceu nesta quarta-feira à noite a Colômbia por 1 a 0, gol de Hernán Crespo aos 20 minutos do segundo tempo, e está com sua classificação para a Copa do Mundo de 2006 praticamente garantida. É que os argentinos lideram a chave Sul-Americana das Eliminatórias com 28 pontos em 13 jogos. O Paraguai, que ocupa a quarta posição - última vaga direta neste grupo - está nove pontos atrás (com 19), faltando cinco rodadas, com apenas 15 pontos em disputa. A Colômbia, com a derrota, fica nos 14 pontos e fora da zona de classificação.