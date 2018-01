Argentina busca o tetra no Sub-20 Dez dias após a conquista do título da Copa Libertadores, com o Boca Juniors, Buenos Aires prepara nova festa. Desta vez, para a seleção argentina Sub-20, que decide neste domingo o Mundial da categoria, às 16h45, contra os "manhosos" da seleção de Gana. Se a torcida está otimista - esgotou os 60 mil ingressos na quinta-feira -, o técnico José Pekerman descarta o favoritismo e pede respeito ao rival, temendo surpresas. Pekerman tem uma preocupação, o ataque adversário. E vai exigir maior atenção na marcação desde o meio-de-campo sobre a "arma" africana. Segundo ele, os atacantes "Boateng e Pingpong partem como flechas para o gol e são um tormento para as defesas". O treinador da Argentina tem uma dúvida na escalação: não sabe com qual goleiro entra. Germán Lux, que iniciou a competição como titular e, para o treinador, falhou em saídas do gol no decorrer da competição, ou Caballero, que ganhou uma chance na semifinal contra o Paraguai e se saiu bem. Mas Pekerman não é só preocupação. A Argentina tem um retrospecto de dar inveja. Venceu os seis jogos que disputou, tem o melhor ataque do Mundial (24 gols) e luta pelo seu quarto título na competição - ganhou em 1979 (Japão), 1995 (Catar) e 1997 (Malásia). Além disso, o treinador contará com Saviola empolgado pela sua transferência para o Barcelona, da Espanha. "Por um lado estou muito feliz com negociação, mas sigo com a mente direcionada unicamente para o Sub-20, onde quero me consagrar como campeão do mundo", afirmou o jogador, de 19 anos. Saviola já marcou 10 gols, igualando a marca do brasileiro Adaílton, na Malásia em 97, e tenta isolar-se como maior goleador da história do torneio. Em busca do primeiro título do Mundial, Gana promete não temer os argentinos e apresentar um futebol alegre para surpreender os favoritos. "Temos a ilusão, o futebol e a vontade de sermos campeões", disse o meia Abdul Ibrahim, o "cérebro" do time. "A Argentina é uma grande equipe, respeitamos mas não tememos. Quanto maior o adversário, melhor para enfrentar." Na preliminar, Egito e Paraguai decidem o terceiro lugar.