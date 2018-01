Argentina cai duas posições no ranking Enquanto o Brasil se mantém na liderança do ranking da Fifa, divulgado nesta quarta-feira, a seleção da Argentina desaba na classificação e aparece em sexto lugar, um dos piores lugares já ocupado pela equipe. Segundo o ranking de abril, o Brasil tem 849 pontos, 64 a mais que a Espanha, que está na segunda colocação. Apesar de ter sido derrotado por Portugal no final de março, a seleção nacional acumulou pontos suficientes em 2002 para se manter no topo da classificação por alguns meses. Já os argentinos, que chegaram a ocupar a segunda colocação no ranking em 2001, superando o próprio Brasil, acumulam apenas 750 pontos e foram superados pela Holanda e Alemanha no último mês. Segundo a Fifa, um dos motivos para a queda de duas posições da Argentina foi o fato de que não realizaram jogos amistosos, como a maioria das outras seleções. No total, em apenas um mês, mais de cem partidas internacionais foram disputadas no mundo. Outra constatação do ranking se refere à consolidação da Espanha em segundo lugar, à frente da França. Apesar das vitórias do time de Paris nas eliminatórias para a EuroCopa de 2004, os franceses continuam na terceira colocação no ranking. Já os ingleses conseguiram subir duas posições no ranking e hoje ocupam a sétima colocação, já na cola dos argentinos. A próxima classificação divulgada pela Fifa ocorrerá na segunda metade de maio, na Suíça. Veja as 20 melhores seleções do ranking da Fifa: 1. Brasil 849 pontos 2. Espanha 785 3. França 782 4. Alemanha 755 (+1) 5. Holanda 752 (+1) 6. Argentina 750 (-2) 7. Inglaterra 742 (+2) 8. Turquía 728 (-1) 9. México 724 (-1) 10. Estados Unidos 719 11. Dinamarca 715 12. Portugal 709 13. República Checa 705 (+2) 14. Itália 702 (-1) 15. Irlanda 698 (-1) 16. Bélgica 682 17. Camarões 673 18. Costa Rica 672 (+3) 19. Paraguai 670 (-1) 20. Suécia 662 (+3) OBS: O número entre parênteses indica a posição no ranking anterior.