Argentina cede empate e enfrenta o Brasil no hexagonal final Com muita garra, o Uruguai conseguiu empatar na noite desta terça-feira com a Argentina, em 3 a 3, na última partida da primeira fase do Sul-Americano sub-20. Com isso, os uruguaios terminaram em segundo lugar no Grupo B, deixando a última vaga da chave para os argentinos. Desta forma, o primeiro adversário do Brasil no hexagonal final, que começa na próxima sexta-feira, será a própria Argentina. Já os uruguaios terão pela frente os paraguaios, enquanto a Colômbia, líder do Grupo B, pegará a seleção chilena. No duelo desta noite, o atacante Cavani abriu o placar aos 6 minutos do primeiro tempo para o Uruguai, com um gol de cabeça. Bem em campo, a seleção uruguaia se descontrolou quando o volante argentino Di Maria recebeu um passe do atacante Sosa e finalizou, aos 27. Com isso, os jogadores argentinos ganharam confiança e fortaleceram seu jogo. Di Maria virou o jogo, aos 41, e o atacante Sosa fez o terceiro do time, aos 45. A Argentina terminou o primeiro tempo com uma vantagem de dois gols. Com uma boa conversa nos vestiários, o Uruguai conseguiu reagir no segundo tempo e o atacante Cavani marcou de pênalti logo aos 15 minutos. Aos 32, Laens, que substitui o atacante Silva, garantiu o empate. Os dois melhores do Sul-Americano se classificam para os Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. Atualizado às 10h45