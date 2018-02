Argentina, Colômbia e Venezuela garantem vaga no Pan As seleções sub-17 de Argentina, Colômbia e Venezuela garantiram nesta terça-feira vaga no hexagonal decisivo do Campeonato Sul-Americano da categoria, que está sendo disputado no Equador. Conseqüentemente, também confirmaram presença nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, em julho. Os três times juntam-se a Peru, Equador e Brasil, que já haviam se classificado pelo Grupo B da competição nesta segunda-feira. A Argentina venceu o Uruguai por 2 a 1, em Cuenca, com gols de Sánchez e Mazzola - Gómez descontou. Venezuela e Colômbia seguiram adiante ao empatarem por 2 a 2 - Mosquera e Serna marcaram para os colombianos e Páez López igualaram. Com os resultados, a Argentina ficou em primeiro lugar do Grupo B, com oito pontos e cinco gols de saldo. Em segundo, também com oito pontos, mas três de saldo, ficou a Colômbia, seguida da Venezuela, com cinco pontos, em terceiro lugar. A primeira rodada do hexagonal será disputada nesta sexta-feira, na cidade de Ibarra, com os seguintes jogos: Equador x Colômbia, Argentina x Brasil e Peru x Venezuela.