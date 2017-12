Argentina convoca Tevez e Mascherano para a Copa Assim como já era esperado, o técnico da seleção argentina, José Pekerman convocou os corintianos Carlitos Tevez e Javier Mascherano para a disputa da Copa do Mundo da Alemanha. Ele anunciou a lista com os 23 jogadores nesta segunda-feira, em Buenos Aires - só três atuam no futebol local. A grande surpresa ficou por conta da convocação do atacante Júlio Cruz, que defende a Inter de Milão. Ele marcou um dos gols da equipe na conquista da Copa da Itália, na semana passada. Pelo Campeonato Italiano, o jogador balançou as redes dos adversários por 15 ocasiões. Pekerman também chamou alguns jogadores que recém se recuperaram de lesões. Entre eles estão o zagueiro Gabriel Heinze, que operou o joelho esquerdo, o Pablo Aimar, que teve meningite, e o atacante Lionel Messi, que teve problemas musculares na perna direita. "Estamos passando por uma renovação constante no futebol. Já vinha destacando jogadores do sub-20, que antes dificilmente chegavam na seleção principal", disse Pekerman. "Percebi que os jogadores estão com uma grande vontade de dar alegria aos torcedores. Este grupo me dá muita confiança", completou. As principais ausências da lista são os zagueiros Javier Zanetti, que foi capitão da seleção argentina por muito tempo, e Walter Samuel. Por problemas de relacionamento, o volante Juan Sebastián Verón também ficou de fora. Essa é a primeira vez que nenhum jogador do River Plate é convocado para uma Copa. Entre os jogadores que atuam no país, dois são do Boca Juniors (Roberto Abbondanzieri e Rodrigo Palacio) e um do Independiente (Oscar Ustari). Sem ganhar um mundial há 20 anos, a Argentina está no Grupo C e fará a sua estréia contra a Costa do Marfim, no dia 10 de junho, em Hamburgo. O selecionado sul-americano também enfrentará na primeira fase a Sérvia e Montenegro e a Holanda. Confira a lista dos convocados: Goleiros Roberto Abbondanzieri (Boca Juniors) Leonardo Franco (Atlético de Madrid-ESP) Oscar Ustari (Independiente) Defensores: Fabrício Coloccini (La Coruña-ESP) Roberto Ayala (Valencia-ESP) Gabriel Heinze (Manchester United-ING) Juan Pablo Sorín (Villarreal-ESP) Gabriel Milito (Zaragoza-ESP) Nicolás Burdisso (Inter de Milão-ITA) Leandro Cufré (Roma-ITA) Meias Esteban Cambiasso (Inter de Milão-ITA) Javier Mascherano (Corinthians) Luis "Lucho" González (Porto-POT) Lionel Scaloni (West Ham-ING) Pablo Aimar (Valencia-ESP) Juan Roman Riquelme (Villarreal-ESP) Maximiliano Rodriguez (Atlético de Madrid-ESP) Atacantes Carlitos Tevez (Corinthians) Hernán Crespo (Chelsea-ING) Lionel Messi (Barcelona-ESP) Rodrigo Palacio (Boca Juniors) Javier Saviola (Sevilla-ESP) Júlio Cruz (Inter de Milão)