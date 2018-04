Argentina corta Lanzini por lesão e já treina com Messi para encarar o Uruguai

A Associação de Futebol Argentino (AFA, na sigla em espanhol) anunciou nesta segunda-feira o corte do meia Manuel Lanzini, convocado pelo técnico Jorge Sampaoli para os dois próximos jogos da seleção nacional pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, contra Uruguai e Venezuela, nesta quinta-feira e em 5 de setembro, respectivamente.

O atleta, de 24 anos, que atua pelo West Ham, da Inglaterra, foi sacado do grupo argentino devido a uma enfermidade no joelho direito. Ele se apresentou junto com o restante da delegação, mas passou por exames médicos que confirmaram o corte. A AFA não se manifestou se haverá um substituto para o lugar deixado pelo meio-campista.

Nesta segunda-feira, o selecionado argentino fez o primeiro treino coletivo no CT de Ezeiza, em Buenos Aires. Os jogadores realizaram exercícios físicos e um treinamento tático. Participaram das atividades nomes como Lionel Messi - autor de dois gols na vitória do Barcelona sobre o Alavés, no último sábado, pelo Campeonato Espanhol -, Di Maria, Icardi, Pastore, Sergio Agüero e Even Banega. Uma das principais ausências da lista foi o atacante Gonzalo Higuaín, que atua pela Juventus.

Os duelos contra uruguaios e venezuelanos serão os primeiros oficiais de Jorge Sampaoli no comando da Argentina pelas Eliminatórias. O treinador assumiu a seleção no dia 1.º de junho e obteve duas vitórias em partidas amistosas sobre o Brasil (1 a 0) e Cingapura (6 a 0).

Faltando quatro rodadas para o encerramento do qualificatório sul-americano para o Mundial de 2018, a Argentina ocupa somente o quinto lugar na classificação geral, com 22 pontos, Hoje o país teria que disputar uma repescagem contra o primeiro colocado da Oceania (Nova Zelândia ou Ilhas Salomão).