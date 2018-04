Argentina 'cumpriu obrigação' ao bater a Bolívia

Os principais jornais de Buenos Aires afirmaram, neste domingo, que a Argentina "cumpriu sua obrigação" ao vencer a Bolívia por 3 a 0 na capital argentina, pelas Eliminatórias à Copa do Mundo de 2010. O Clarín disse que o único trabalho dos argentinos no jogo eram contar quantos gols fariam na Bolívia. "A seleção demorou um pouco para furar a defesa boliviana, mas por erros próprios e não por virtudes alheias", disse a publicação. Já o Perfil comentou que a equipe venceu com facilidade, mas não brilhou. O La Nación disse o mesmo, apontando que "não foi o show que se esperava pela qualidade dos jogadores argentinos, mas a vitória veio pela diferença de hierarquia entre as duas equipes". Para o jornal esportivo Olé, a Argentina conseguiu o resultado com calma e já soma nove pontos na tabela, com 100% de aproveitamento. "Segura de si e sem muita intensidade, a seleção precisou de pouco mais de um tempo para fechar a partida contra a Bolívia e vencer a terceira consecutiva", destacou a publicação. O Página/12 disse que a equipe comandada por Alfio Basile chegou a irritar por sua lentidão num determinado momento, mas venceu graças aos talentos individuais.