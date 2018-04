Argentina derrota a Bolívia e segue 100% nas Eliminatórias

Com menos brilhantismo do que se imaginava, a Argentina derrotou a Bolívia por 3 a 0, neste sábado, em Buenos Aires, e manteve os 100% de aproveitamento nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010, com três vitórias em três jogos. Extremamente ofensivo, com o trio Lionel Messi, Sergio Agüero e Carlitos Tevez, o time do técnico Alfio Basile manteve a liderança isolada da classificação sul-americana, com 9 pontos, mas não encantou os torcedores que lotaram o Estádio Monumental de Nuñez. Veja também: Colômbia vence Venezuela em Bogotá pelas Eliminatórias Paraguai goleia Equador pelas Eliminatórias da Copa de 2010 Mais uma vez, a categoria de Juan Riquelme, que marcou dois gols - um deles de falta - fez a diferença. O triunfo argentino também marcou um recorde na carreira de Javier Zanetti: o argentino tornou-se o recordista de apresentações com a camisa da seleção do país, com 116 jogos - um a mais do que Roberto Ayala, que já abandonou a seleção. O péssimo estado do gramado prejudicou o ataque argentino, que demorou para superar a bem posicionada defesa boliviana, com seis homens à frente da área. Aos poucos, porém, o time da casa encontrou espaço para fazer tabelas e passou a ameaçar Arias. Aos 23, o goleiro saiu com rapidez nos pés de Messi e evitou o chute do atacante. Quinze minutos depois, Agüero completou uma boa tabela entre Riquelme e Messi, pela direita, mas chutou para fora. Aos 40, finalmente a Argentina abriu o placar, numa falha coletiva da zaga boliviana. Após a cobrança de escanteio, Tévez cruzou da esquerda, Demichelis escorou de cabeça e Agüero, livre, debaixo do gol, tocou, também de cabeça, para as redes. Categoria Na etapa final, os donos da casa diminuíram o ritmo e criaram as melhores chances apenas em cobranças de falta de Riquelme. Logo aos 5 minutos, o camisa 10 cobrou com força e obrigou o goleiro Arias a fazer boa defesa e espalmar para escanteio. Seis minutos depois, o argentino bateu com a habitual precisão e ampliou o marcador. Riquelme ainda contou com a falha do camisa 1 boliviano, que viu, sem reação, a bola entrar no seu canto direito. A vantagem no placar e a vitória praticamente assegurada tranqüilizaram os comandados de Alfio Basile, que começaram a tocar a bola. O goleiro Abbondanzieri apenas assistiu à partida e só participou do jogo quando seus zagueiros lhe recuavam a bola. Argentina 3 Abbondanzieri; Ibarra, Demichelis, Milito e Zanetti; Mascherano, Cambiasso (Gago) e Riquelme; Messi, Agüero (Max Rodríguez) e Carlitos Tevez (Denis) Técnico: Alfio Basile Bolívia 0 Arias; Hoyos, Raldes, Méndez e Luis Gutiérrez ; García, Suárez, Vaca, Limberg Gutiérrez (Ronald Gutierrez ) e Jaime Moreno (Arce); Diego Cabrera (Marcelo Moreno) Técnico: Erwin Sánchez Gols: Agüero, aos 40 minutos do primeiro tempo. Riquelme, aos 11 e aos 28 minutos do segundo tempo Árbitro: Víctor Hugo Rivera (Peru) Renda: Não informado Público: Não informado Estádio: Monumental de Nuñez O técnico boliviano Erwin Sanchez tentou melhorar sua equipe e escalou o corintiano Arce no lugar de Jaime Moreno e o cruzeirense Marcelo Moreno na vaga de Diego Cabrera. Mas os atacantes que atuam no futebol brasileiro pouco produziram e não conseguiram reverter o marcador. Aos 28, a habilidade argentina apareceu pela primeira vez no jogo. Messi arrancou com a bola dominada, da direita para a esquerda, e rolou para Riquelme, que acertou chute de primeira, no canto esquerdo de Arias, ampliando o marcador. Com objetivo de poupar alguns de seus principais jogadores, Alfio Basile tirou Tevez e Agüero para as entradas de Denis e Max Rodríguez. Mas o treinador ficou preocupado com a contusão sofrida por Cambiasso, substituído por Gago, depois de uma entrada violenta de Ronald Gutierrez. O volante é dúvida para o jogo contra a Colômbia, terça-feira, em Bogotá. Os bolivianos tentarão a primeira vitória nas Eliminatórias diante da Venezuela, também na terça-feira, em San Cristóbal.