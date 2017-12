Argentina derrota Uruguai por 3 a 2 Em uma partida nada amistosa, com jogadas de muita força física, a Argentina derrotou o Uruguai, por 3 a 2, depois de estar em desvantagem por duas vezes. O confronto foi disputado no Estádio Artemio Franchi, em Florença, na Itália. Diego Furlan abriu o placar para o Uruguai logo aos 4 minutos de jogo. A equipe celeste manteve um bom ritmo e perdeu várias oportunidades de gol. Aos poucos, o time do técnico Marcelo Bielsa foi se recuperando, passou a dominar o adversário e aos 45 minutos Verón cobrou falta de forma impecável e empatou a partida. O Uruguai voltou a ficar na frente, com Ligüera marcando aos 8 minutos da etapa final. Os argentinos retomaram o controle do jogo, mas só alcançaram a igualdade aos 41 minutos, com uma cabeçada de Samuel. Aos 44, depois de uma grande combinação com Saviola, D?Alessandro fez um golaço e garantiu a vitória argentina.