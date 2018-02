Argentina deve ser a sede da Copa América de 2011

A Argentina tem a prioridade para ser a sede da próxima edição da Copa América, em 2011, anunciou, nesta quarta-feira, o secretário-geral da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), o argentino Eduardo Deluca. A decisão foi tomada durante a reunião do Comitê Executivo da Conmebol, em Assunção, pouco antes do sorteio dos grupos da Copa Libertadores de 2008. Deluca afirmou a jornalistas que a Associação do Futebol Argentino (AFA) "deverá dar sua aprovação nos próximos 30 ou 60 dias". "Imaginem o que será a Argentina organizando a Copa América em 2011 e três anos depois termos o Mundial no Brasil", comentou o presidente da Associação Paraguaia de Futebol, Juan Ángel Napout, membro do Comitê Executivo da Conmebol.