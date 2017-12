Argentina discute violência no futebol O governo argentino está estudando a possibilidade de suspender os torneios do futebol profissional no país. Os atos violentos que os torcedores vêm proporcionando nos estádios e seus arredores, são o motivo. Neste início de ano, já foram quatro mortes e dezenas de feridos. Na rodada de domingo, novos atos de vandalismo. Uma reunião decidirá o futuro do futebol argentino nesta terça-feira, na Casa Rosada (sede do governo). Participarão membros do governo e chefes das polícias federais.