Argentina divulga lista preliminar da Copa América com surpresa

A inclusão do defensor Milton Casco foi a única surpresa na lista preliminar de 30 jogadores da seleção argentina para a Copa América, em que aparecem Lionel Messi, Sergio Aguero e Carlos Tevez, goleadores das ligas mais importantes do mundo.

O técnico Gerardo Martino precisará depois definir os 23 convocados para o torneio, que será disputado de 11 de junho a 4 de julho no Chile. Casco, que já trabalhou com Martino no Newell's Old Boys, atua de lateral esquerdo e se destaca pela velocidade e projeção ao ataque. A Argentina disputará em 6 de junho sua última partida amistosa, contra a Bolívia. Na primeira fase da Copa América, enfrentará Paraguai, Uruguai e Jamaica no Grupo B.

Veja a lista de convocados:

Goleiros: Sergio Romero (Sampdoria, Itália), Mariano Andújar (Catania, Itália), Nahuel Guzmán (Tigres, México), Agustín Marchesín (Santos Laguna, México).

Defensores: Pablo Zabaleta e Martín Demichelis (Manchester City, Inglaterra), Facundo Roncaglia (Genoa, Itália), Ezequiel Garay (Zenit São Petersburgo, Rússia), Nicolás Otamendi (Valencia, Espanha), Lucas Orban (Valencia, Espanha), Milton Casco (Newell's Old Boys, Argentina), Marcos Rojo (Manchester United, Inglaterra), Federico Fernández (Swansea, Inglaterra).

Meias: Javier Mascherano (Barcelona, Espanha), Lucas Biglia (Lazio, Itália), Enzo Pérez (Benfica, Portugal), Fernando Gago (Boca Juniors, Argentina), Javier Pastore (PSG, França), Roberto Pereyra (Juventus, Itália), Ever Banega (Sevilla, Espanha), Federico Mancuello (Independiente, Argentina), Erik Lamela (Tottenham, Inglaterra), Nicolás Gaitán (Benfica, Portugal), Maximiliano Rodríguez (Newell's Old Boys).

Atacantes: Lionel Messi (Barcelona), Sergio Agüero (Manchester City), Carlos Tevez (Juventus), Angel Di María (Manchester United), Ezequiel Lavezzi (PSG), Gonzalo Higuaín (Napoli, Itália).