Argentina e Alemanha buscam 1º lugar Chegou a hora do primeiro clássico na Copa das Confederações. Argentina e Alemanha se enfrentam nesta terça-feira, às 15h45 (horário de Brasília), em Nuremberg, para decidir quem será o primeiro colocado do grupo A. Os dois já estão classificados para a semifinal, mas os alemães jogam pelo empate, por terem vantagem no saldo de gols (4 a 3). Com a confiança nas alturas desde que atropelaram o Brasil em Buenos Aires, pelas Eliminatórias da Copa, os argentinos prometem jogar no ataque contra os donos da casa. "Não estamos preocupados em escolher adversário par a semifinal. Queremos terminar em primeiro lugar e para isso temos de ganhar da Alemanha", disse o capitão Sorín. Como os dois times já estão classificados, o técnico José Pekerman acredita que será um jogo mais solto do que seria se a situação fosse diferente. "Acho que as duas equipes vão jogar para ganhar?, afirmou. Pekerman faz mistério sobre a escalação, dizendo que vários jogadores têm reclamado de dores musculares. É possível que o corintiano Tevez tenha sua primeira chance como titular, formando dupla de ataque com Figueroa. Já a Alemanha não terá o lateral Friedrich, suspenso. O time alemão não vence uma seleção do primeiro escalão desde outubro de 2000, mas confia na força da torcida para superar a Argentina. Também nesta terça-feira, Tunísia e Austrália se enfrentam em busca do primeiro ponto - será a despedida das duas seleções, já desclassificadas da Copa das Confederações.