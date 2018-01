Argentina e Alemanha buscam a vaga Argentina e Alemanha podem se classificar neste sábado para a semifinal da Copa das Confederações. Para isso, basta mais uma vitória, depois de terem ganhado na estréia. Os argentinos jogam contra a Austrália, às 15h45, em Nuremberg, enquanto os alemães enfrentam a Tunísia, às 13 horas, em Colônia - a Cultura e a SporTV transmitem os dois jogos ao vivo. Na Argentina, José Pekerman quer continuar suas experiências. "Vou dar chances a todos. Tenho de conversar ainda, mas vou fazer modificações", afirmou o treinador, que deve poupar alguns titulares, pensando já na partida de terça-feira, quando enfrenta a Alemanha e, provavelmente, decidirá a liderança do grupo A. Já a Austrália perdeu o zagueiro Popovic, que sofreu uma lesão no tornozelo na derrota para a Alemanha (4 a 3) e não disputa mais a Copa das Confederações. Em compensação, o atacante Mark Viduka retorna à equipe. Na Alemanha, o técnico Jurgen Klinsmann quer um time mais compacto contra a Tunísia, que vem de derrota por 2 a 1 para a Argentina. "Demos muitos espaços aos australianos. Isso não pode acontecer novamente", avisou o alemão. A esperança é que o atacante Lukas Podolski, de 20 anos, desencante ao lado do brasileiro naturalizado alemão Kevin Kurany. Afinal, ele é a nova sensação do futebol alemão.