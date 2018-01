Argentina é campeã do Pré-Olímpico Mesmo já classificada para os Jogos Olímpicos de Atenas, a Argentina entrou em campo determinada e empatou por 2 a 2 com o Chile, neste domingo, em Viña del Mar. Com o resultado, o time do técnico Marcelo Bielsa sagrou-se campeão do torneio Pré-Olímpico ao terminar em primeiro no quadrangular final, com sete pontos. O Paraguai, que eliminou o Brasil dos Jogos, ficou em segundo, com seis. Figueroa e Domínguez marcaram para os argentinos enquanto Bascuñán e Beausejour fizeram para os donos da casa.