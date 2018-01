Argentina e Chile empatam sem gols em partida amistosa Argentina e Chile empataram por 0 a 0 na noite desta quarta-feira, em Mendoza, na Argentina, em amistoso preparatório para a Copa América, que começa em junho. O jogo foi de baixo nível técnico e teve poucas oportunidades de gol. As duas seleções usaram apenas jogadores que atuam em seus países - com exceção ao palmeirense Valdivia, que foi titular do Chile. A Argentina está no Grupo C da Copa América, junto com Colômbia, Estados Unidos e Paraguai. O Chile está no B, ao lado de Brasil, Equador e México.