Argentina e Colômbia empatam por 1 a 1 Depois de perder três partidas seguidas pelas eliminatórias da Copa, a Colômbia conseguiu finalmente marcar um ponto no grupo sul-americano, na madrugada desta quinta-feira, ao empatar com a Argentina por 1 a 1. O primeiro gol foi de Hernan Crespo, da Argentina, aos 26 minutos de jogo. O empate saiu dos pés de Juan Pablo Angel, aos 47 do primeiro tempo. Jogadores e torcedores colombianos reclamaram muito da atuação do árbitro brasileiro Eugênio Simon, que deixou de marcar um pênalti contra os argentinos. Os colombianos dominaram o jogo durante todo o segundo tempo, mas o gol de desempate não saiu. Com o resultado, a Argentina somou os mesmos oito pontos do Brasil (que na noite desta quarta empatou com o Uruguai por 3 a 3). O Paraguai está na liderança do grupo sul-americano, com nove pontos.