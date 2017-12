Argentina e Holanda fazem o primeiro clássico da Copa Argentina e Holanda, duas seleções de larga tradição em Copas do Mundo, salvaram-se no chamado Grupo da Morte. Venceram suas duas partidas e despacharam os times de Sérvia e Montenegro e de Costa do Marfim mais cedo para casa. Com a missão cumprida, resta-lhes definir, no confronto direto, em que posição terminarão no Grupo C. A partida será quarta-feira, às 16 horas (Brasília), em Frankfurt. No mesmo dia e horário, Sérvia e Montenegro e Costa do Marfim despedem-se do Mundial, em Munique. O duelo entre argentinos e holandeses será o primeiro clássico deste Mundial envolvendo duas seleções que já disputaram uma final de Copa. Foi em 1978, em Buenos Aires. Deu Argentina: depois do empate por 1 a 1 no tempo normal, os sul-americanos fizeram 2 a 0 na prorrogação. Mas, no confronto direto, a vantagem historicamente é da Holanda. Além do empate na final de 78, as duas seleções já se enfrentaram quatro vezes, com três vitórias dos europeus e só uma dos sul-americanos. Além da rivalidade entre argentinos e holandeses, está em jogo o cruzamento para a próxima fase. Afinal, o primeiro colocado do Grupo C vai pegar o segundo do Grupo D (composto por Portugal, México, Angola e Irã). Ao segundo colocado caberá enfrentar o vencedor do referido agrupamento de seleções. O massacre da Argentina sobre Sérvia e Montenegro (6 a 0) repercutiu mundo afora. O jornal The New York Times disse que a seleção treinada por José Pekerman ?teve uma performance de poder e criatividade?. Já a equipe comandada por Marco Van Basten vem ratificando o trabalho de renovação promovido pelo técnico. O setor ofensivo tem correspondido: os três atacantes titulares - Van Nistelrooy, Van Persie e Robben - já balançaram a rede.